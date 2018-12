Scuola: domani Bussetti e Costa firmano protocollo per l'educazione ambientale

- Domani, alle ore 11, presso la Sala "Aldo Moro" del Miur, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti e il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa sottoscriveranno un Protocollo d'intesa per l'Educazione ambientale, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Il Protocollo prevede la realizzazione di un Piano nazionale per l'Educazione ambientale per la sensibilizzazione dei ragazzi in merito a sostenibilità, qualità dello sviluppo, cittadinanza attiva, legalità e rapporto tra scuola e territorio. Per raggiungere questi obiettivi, saranno realizzati progetti e attività a supporto delle iniziative autonome delle scuole e programmi di formazione e aggiornamento per docenti e Ata. L'obiettivo del Piano sarà anche promuovere in modo strutturale percorsi di educazione ambientale nelle scuole. Nel corso dell'incontro verranno presentate alcune idee innovative dedicate al tema dell'ambiente realizzate dalle scuole. In particolare, i progetti saranno presentati dalla scuola dell'infanzia "Baita" – Istituto comprensivo "Ardea I" di Ardea (Rm), dalla Direzione didattica "Aldo Moro" di Vallo della Lucania e dall'Istituto comprensivo di Teggiano (Sa). (Ren)