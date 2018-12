Sanità: Piemonte, 350 specializzandi in corsia e 70 borse di studio in più (3)

- "Sono due novità importantissime per il sistema sanitario nazionale e per la sanità piemontese", ha annunciato oggi pomeriggio l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo a un'interrogazione presentata in Consiglio regionale. "I nostri ospedali, che da anni soffrono per la carenza di medici - ha detto Saitta - potranno contare finalmente su un numero consistente di nuovi specialisti e salvaguardare così i servizi. Tuttavia, l'aumento delle borse di studio è importante ma non ancora sufficiente per rispondere alle esigenze delle Regioni. Abbiamo chiesto un incremento di 2.600 posti, speriamo che in sede di dibattito parlamentare il numero possa crescere". (Rep)