Napoli: concerti di Natale degli studenti per Secondagliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno tre i concerti di Natale sul tema “Aspettando la luce” promossi dal Secondigliano Libro Festival che gli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale di Secondigliano terranno in due chiese per gli abitanti del loro quartiere. Due si svolgeranno nella chiesa dei Missionari dei Sacri Cuori (1 traversa Casilli al Corso Italia) il 10 dicembre alle ore 17,30 quando si esibiranno i ragazzi della Family sound dell’istituto comprensivo Carbonelli-Pascoli2-Marta Russo e i loro docenti di strumento coordinati dal prof. Rosario Ascione; il 21 dicembre alle ore 17,30 stessa chiesa saranno di scena gli studenti e i docenti dell’istituto comprensivo Alfieri-Savio coordinati dal prof. Mario Addone. E’ in corso di programmazione la data del terzo concerto, che si dovrebbe tenere sempre prima delle festività natalizie, con la partecipazione degli studenti e dei docenti della Alfieri-Savio nella Chiesa dell’Immacolata Concezione in Piazza Giuseppe di Vittorio. Ai tre concerti è prevista la esibizione di piccoli gruppi di altre scuole che vantano una buona tradizione musicale.(Ren)