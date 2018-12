Tlc: conferenza “5G Italy”, presentate sperimentazioni nuove tecnologie nella città di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il panel ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Sabrina Baggioni, responsabile del programma per il 5G di Vodafone Italia, Paolo Galimberti, dirigente presso l’Azienda regionale emergenza urgenza della Regione Lombardia, e Roberto Faccincani, chirurgo presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Gli interventi dei partecipanti si sono incentrati sulla presentazione di una serie di sperimentazioni sul 5G condotte nel capoluogo lombardo con il sostegno di una pluralità d’imprese ed istituzioni pubbliche e private. L’attività di Vodafone a Milano, ha affermato Baggioni, ha portato alla sperimentazione di una serie di soluzioni “che abbracciano tutti i settori della vita quotidiana dei cittadini”, dalla sanità alla sicurezza, fino ad arrivare all’industria e alle infrastrutture. In particolare, oltre ad una serie d’iniziative nell’ambito dell’ordine pubblico e della robotica collaborativa, è stato presentato il progetto “Ambulanza Connessa”, teso ad integrare qualsiasi mezzo per il soccorso ospedaliero con la struttura di riferimento, in modo da garantire tempi di risposta molto più rapidi e un coordinamento delle attività dei paramedici già dal primo momento. (Res)