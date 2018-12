Trasporti: deserte le gare per i nuovi bus torinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno ha partecipato al bando per la fornitura dei nuovi bus torinesi. Lo ha spiegato oggi, in Consiglio regionale, l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia, intervenuto per conto dell’assessore ai Trasporti, Francesco Balocco, rispondendo all’interrogazione di Benito Sinatora (Lega). Il Gruppo torinese trasporti (Gtt) aveva svolto negli scorsi mesi prima l’appalto e poi la procedura negoziata per l’acquisto di 178 autobus urbani destinati al trasporto pubblico locale, del servizio di manutenzione full service e, in via opzionale, del servizio di finanziamento. (segue) (Rep)