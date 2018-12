Trasporti: deserte le gare per i nuovi bus torinesi (2)

- “Le gare sono andate entrambe deserte, sia per quanto riguarda il lotto 1 (presente soltanto un’offerta non completa) sia il lotto 2, mentre l’apposita commissione considerava la procedura negoziata conclusa, restando in capo alla stazione appaltante il dovere di accertare cause e criticità che hanno determinato l’esito non positivo delle procedure”, ha detto Valmaggia. Sinatora chiedeva quali iniziative e ruolo di parte agevolatrice intendesse assumere la giunta regionale circa la procedura negoziata al fine di perfezionare la fornitura dei 178 autobus, così da alleviare le gravi situazioni di disagio all’utenza derivanti dai numerosi disservizi cagionati dalla vetustà dei mezzi in uso. (Rep)