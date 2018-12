Campania: giunta regionale approva piano interventi per le piste ciclabili

- La giunta regionale della Campania, nella seduta di oggi, ha approvato il Programma della Regione, per la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Le risorse, assegnate nell'ambito del Piano nazionale di sicurezza stradale, per un importo complessivo di 371.853,34 euro, finanzieranno interventi nei comuni di Acerra, Capaccio Paestum, Casal di Principe, Casalnuovo di Napoli, Frattamaggiore, Ischia, Marigliano e Nocera Inferiore.(Ren)