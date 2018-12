Regione: approvata la legge Omnibus, nuove misure su sanità, case Atc, istruzione, testate online e parchi (2)

- Sanità: saranno stabilizzati gli oltre 80 medici che prestano servizio sulle ambulanze del 118 con contratti a tempo determinato o con rapporti di lavoro flessibile: potranno accedere ai bandi per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato anche senza aver superato il corso di Medicina generale ma solo quello di Emergenza. La loro partecipazione al corso di Medicina generale avrebbe infatti provocato gravi problemi alla copertura del servizio 118, data l'incompatibilità fra il corso e l'attività lavorativa. Viene inserito in via definitiva nel sistema sanitario personale esperto e già in servizio. "Manteniamo un impegno che ci eravamo assunti, assicurando contemporaneamente la continuità del servizio - dice l'assessore alla Sanità Antonio Saitta -. Si risolve così una situazione che perdurava da molto tempo e che riguarda personale che ha dimostrato grande capacità e professionalità”. (segue) (Rep)