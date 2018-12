Regione: approvata la legge Omnibus, nuove misure su sanità, case Atc, istruzione, testate online e parchi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testate online: estesa alle testate giornalistiche online, regolarmente registrate al Tribunale e con una serie di requisiti minimi (tra cui una media di visualizzazioni non inferiore al milione all’anno), la possibilità di ottenere i contributi regionali previsti dalla legge 18/2008, originariamente previsti solo per le testate cartacee. "Una norma necessaria per adeguarsi alla realtà – commenta l’assessore Giuseppina De Santis – nonché per sostenere e difendere la pluralità dell’informazione. Ampliare la platea dei beneficiari è un atto dovuto per un settore nel quale tecniche e mezzi cambiano in modo repentino. Il bando partirà entro la fine dell’anno, rimane fermo l’impegno della Giunta a reperire le ulteriori risorse che si renderanno eventualmente necessarie, così come più volte ribadito in occasione del dibattito in Aula". (segue) (Rep)