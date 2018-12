Giornalisti: giovedì l'ottava edizione del Premio Castellano con la partecipazione del sottosegretario Crimi

- Si terrà giovedì 6 dicembre alle ore 15, presso l'Aula consiliare del comune di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, l'ottava edizione del "Premio Giornalistico Mimmo Castellano". La manifestazione - organizzata dall'Associazione della Stampa Campania Valle del Sarno, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, del Movimento Unitario Giornalisti, del Comune di Castel San Giorgio e della Provincia di Salerno – ha lo scopo di onorare la memoria del compianto Mimmo Castellano, figura mitica per i giornalisti, scomparso prematuramente dieci anni fa. Castellano è stato vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania e segretario generale aggiunto della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Al suo nome sono legati numerosi riconoscimenti a favore della categoria come la legge 150/2000 sulla Comunicazione ed Informazione Istituzionale. L'edizione di quest'anno, avrà come tema "Violenza sulle donne e tutela delle fasce deboli nei codici e nelle carte deontologiche" che sarà sviscerato nel corso di un dibattito che vedrà impegnati il presidente nazionale del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, il presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, il presidente del Movimento Unitario dei Giornalisti, Mimmo Falco e altre autorità. È prevista la partecipazione del sen. Vito Claudio Crimi, Sottosegretario di Stato all'Editoria e all'Informazione. I premi quest'anno saranno diversi ed assegnati a colleghi ed operatori dell'informazione che si sono particolarmente impegnati a tutela delle fasce deboli.(Ren)