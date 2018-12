Trasporti: lavoratori Vigo a rischio licenziamento, prossima settimana tavolo con Regione, azienda e sindacati

- In Consiglio regionale l’assessore alle Politiche sociali, Augusto Ferrari, nel rispondere alle “question” delle consigliere Nadia Conticelli (Partito democratico) e Francesca Frediani (Movimento 5 stelle), ha dichiarato: “La Regione metterà in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per salvaguardare i 69 dipendenti a rischio licenziamento della società Vigo Autoindustriale con sede a San Mauro torinese e Chieri. Il tavolo con azienda, sindacati e assessora al lavoro è convocato per la prossima settimana: in questa occasione faremo il possibile per trovare soluzioni idonee a una definizione positiva della vicenda”. (segue) (Rep)