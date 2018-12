Sanità: Piemonte, 350 specializzandi in corsia e 70 borse di studio in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a un accordo raggiunto nei giorni scorsi fra Regioni e governo, gli specializzandi in Medicina all'ultimo anno potranno partecipare subito ai bandi di concorso delle aziende sanitarie pubbliche e verranno assunti a tempo indeterminato una volta conseguito effettivamente il titolo di specializzazione. L'intesa, contenuta all'interno della legge di Bilancio, prevede anche un aumento delle borse di studio erogate a livello nazionale, sulla base degli specifici fabbisogni delle Regioni. Dal prossimo anno, dunque, i corsi di specializzazione in Medicina delle università italiane avranno 900 posti in più. Per il Piemonte si tratta di oltre 70 posti supplementari. (segue) (Rep)