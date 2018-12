Sanità: da Consiglio regionale ok a controllo difensore civico su strutture sanitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Può inoltre intervenire per tutelare i diritti, le aspettative o gli interessi legittimi in materia sanitaria o sociosanitaria qualora un atto o un provvedimento dell’Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o sociosanitaria. Il secondo emendamento mira a rendere più efficace il diritto d’iniziativa del Difensore civico in merito alle violazioni della dignità dei cittadini che ricevono prestazioni sanitarie. Stabilisce, infatti, che egli “ha facoltà di visitare le strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e quelle private convenzionate per vigilare su eventuali violazioni della dignità delle persone lì ricoverate”. (segue) (Rep)