Sanità: da Consiglio regionale ok a controllo difensore civico su strutture sanitarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito sono intervenuti diversi consiglieri. Oltre ad Appiano, anche Marco Grimaldi (Leu) per la maggioranza, per l'opposizione ha parlato Gianluca Vignale (Mns) ricordando che la sua precedente proposta di rendere possibili le visite delle strutture da parte delle associazioni dei malati, pur approvata, di fatto non ha avuto seguito. Il Movimento 5 stelle, poi, con interventi da parte di tutti i suoi componenti, ha rimarcato come approvare una norma di questo genere, senza prevedere "un centesimo in più nella dotazione del difensore civico", renda impossibile una reale capacità di controllo da parte dell'ombusdman stesso. (Rep)