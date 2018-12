Siria: domani focus a Napoli per chiusura Festival del cinema dei diritti umani con Hala Rizk (UNdp)

- L'ultimo appuntamento del X Festival del cinema dei Diritti Umani di Napoli, che si concluderà domani 5 dicembre, vedrà accendere i riflettori sulla Siria e sul significato che assume il racconto cinematografico nella comunicazione di quanto accade in quel territorio al resto del mondo. Alle ore 10.00, nella sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore, la UNdp officer, responsabile del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, Hala Rizk sarà la protagonista del focus sulla Siria in cui si parlerà del progetto "Peace Lens". "Peace lens" (obiettivo Pace) è stato concepito per dare voce e coraggio ai giovani film-maker siriani che vivono nelle città distrutte dai bombardamenti di 8 anni di guerra. Ad intervistare Hala Rizk e a interloquire sulla crisi siriana, che ora vive un nuovo momento di cambiamento verso la ripresa della vita nel Paese, ci saranno il regista e scrittore Gabriele del Grande e la docente di Storia dei Paesi arabi dell'Università Orientale, Daniela Pioppi. La giornata diverrà anche un ponte tra la Siria e le istituzioni locali che si occupano di cooperazione internazionale, un modo in cui il Festival si fa trait d'union di una futura collaborazione tra Damasco e Napoli, sul filo delle necessità sociali e culturali che tornano ad emergere in Siria. (segue) (Ren)