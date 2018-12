Rifiuti: Ronghi (Sud Protagonista), fallimento della Regione e dei maggiori comuni

- "Gare disertate, impianti di compost non realizzati, raccolta differenziata ferma a percentuali insufficienti, aumenti di neoplasie infantili. Questa è la sintesi del fallimento programmatico della Regione Campania e di quello gestionale dei maggiori comuni". Lo ha dichiarato il segretario federale di "Sud Protagonista" Salvatore Ronghi, nel corso della conferenza stampa, che si è svolta questa mattina, a Napoli, insieme ai dirigenti del movimento Loredana Gargiulo, Orlando Cioffi ed Ettore Casinelli. "Nel gennaio del 2017 - ha sottolineato Ronghi - la Regione annunciava il via di ben 25 impianti di compostaggio, ma, ad oggi, nessuno di essi è stato realizzato. Il problema della nostra regione è la mancanza di una corretta programmazione e la carenza nella concretezza delle azioni, mentre si continua con la politica degli annunci-spot che non servirà per far fronte all'ennesima crisi dei rifiuti che si va profilando, con grave ripercussione sulla salute pubblica e sulla economia del territorio". "A questo si aggiunge il fallimento del protocollo per la Terra dei Fuochi firmato, di recente, dal governo a Caserta, un fallimento che coinvolge anche le politiche del ministro dell'Ambiente Costa", ha aggiunto Ronghi, concludendo: "Occorre rispondere con il piano regionale che prevedeva la realizzazione di almeno un altro termovalorizzatore, indispensabile per scongiurare l'ennesima crisi e puntare ad un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti che non sprechi miliardi per i viaggi dell'immondizia verso altre Regioni".(Ren)