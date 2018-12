Regione: Chiamparino scrive a Tria e Toninelli, "non trasferire a Linate i controllori di volo di Caselle"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha inviato una lettera al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e all’amministratore delegato dell’Enav, Roberta Neri, in cui chiede “di riconsiderare la riorganizzazione di Enav, almeno per la parte che riguarda il Piemonte”. Il piano prevede infatti di trasferire a breve all’aeroporto di Milano Linate i controllori di volo di Caselle addetti al servizio di controllo di avvicinamento radar. “Questa ipotesi - scrive Chiamparino - porta con sé una forte preoccupazione per l’impoverimento di professionalità e il depotenziamento che genererebbe in una struttura strategica come l’aeroporto torinese". (segue) (Rep)