Regione: Chiamparino scrive a Tria e Toninelli, "non trasferire a Linate i controllori di volo di Caselle" (2)

- "Non mi riferisco soltanto all’impatto sui voli commerciali e su quelli privati - aggiunge il presidente della Regione - ma anche all’importanza del servizio di controllo di avvicinamento radar per i voli dell’elisoccorso organizzato dalla Regione Piemonte, per gli apparecchi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, per i voli sperimentali del polo dell’aerospazio torinese, una punta di diamante, strategica non solo per il Piemonte. Il radicamento dei controllori nel loro servizio verso questi soggetti non appare facilmente replicabile in altri aeroporti, con altro personale”. (segue) (Rep)