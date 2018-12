Lavoro: domani conferenza stampa Fim, Fiom e Ulm su futuro IIA e Blutec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata convocata per domani, alle ore 11, presso la Sala Airoldi di Corso Trieste, a Roma, una conferenza stampa unitaria Fim, Fiom e Uilm sul futuro di Industria italiana autobus e di Blutec. "Il futuro delle due imprese con sedi operative rispettivamente a Bologna e Flumeri, in provincia di Avellino, e a Termini Imerese - si legge in una nota congiunta dei tre sindacati - è appeso ad un filo. Sono 450 i lavoratori di Iia e circa 700 i dipendenti di Termini Imerese, cui si aggiungono quelli dell'indotto". "Ad oggi - continua la nota - nonostante le rassicurazioni del ministro del Lavoro Di Maio, non sono state raggiunte con le aziende nemmeno le intese sugli ammortizzatori sociali utili alla copertura per tutto il 2019. Inoltre, siamo in un vuoto di informazioni e confronti, per la mancata convocazione dei tavoli presso il Ministero dello Sviluppo economico". Alla conferenza stampa interverranno il segretario nazionale Fim Ferdinando Uliano, il segretario nazionale Fiom Michele De Palma e il segretario nazionale Uilm Gianluca Ficco.(Ren)