Siria: domani focus a Napoli per chiusura Festival del cinema dei diritti umani con Hala Rizk (UNdp) (2)

- Dalle 18.00 il Festival tornerà nello Spazio comunale Piazza Forcella. Una serata di cinema e di incontri che vedrà come protagonisti Gabriele del Grande e Ivan Grozny Compasso, due film-maker e scrittori che analizzeranno lo scenario politico del nostro Paese in relazione agli ultimi sviluppi in tema di migrazioni e di diritti, riprendendo i racconti dello scenario mediterraneo e di questo mondo globale che ha tradito la Dichiarazione Universale a 70 anni dalla sua nascita. Il Festival presenterà poi la giuria degli esperti, composta da Angelo Tantaro, Maria Elena Benites, Patrizia de Lauretis, Danilo De Biasio, Salvatore Marfella e Antonio Maiorino, che assegnerà i premi del concorso cinematografico. Il Festival del Cinema dei Diritti Umani è organizzato in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli ed è patrocinato e sostenuto dall'Ambasciata Svizzera in Italia, dall'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e dall'associazione 46° Parallelo. (Ren)