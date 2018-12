Caserta: 8 dicembre, il programma della Notte Bianca

- L’evento si terrà sabato 8 dicembre dalle 19:00 alle 03:00 presso le principali piazze della città di Caserta: Piazza Vanvitelli, Piazza Duomo, Piazza Margherita, Piazza Correra, Corso Triste, Piazza Marconi e Piazza Ruggero. Dopo undici anni torna l’evento ricco di iniziative Manifestazione organizzata dal comune in collaborazione con l’avvocato Giampiero Menditto e il suo comitato giovani Caserta. Al “grande nome” si è preferito scegliere una pluralità di nomi di spicco, al fine di garantire una maggiore distribuzione degli eventi e per accontentare varie tipologie di gusti musicali e artistici. Dall’evento rock a quello indie, passando per il pop fino ad arrivare al folk. In prima fila nella organizzazione dell’evento il gruppo coordinato dall’avvocato Menditto: lo Studio Immagine Bss di Fusco Rosario, la Genovese Management di Giovanni Genovese, la Desgro di Alessio Desgro, la Azzurra Spettacoli di Giovanni Brignola, l’Accademia del Toscanini ed il Ce Gusto di Tommaso Zottolo ed Armando Rispoli, il dottor Francesco Marciano, il dottor Pierluigi Marino ed il dottor Mariano Guerra. Tra gli ospiti principali è prevista la performance dell’esilarante Tony Tammaro, reduce anche dalla recente esperienza cinematografica. E poi tanti altri grandissimi nomi dello spettacolo come l’intramontabile Rosario Toscano con il suo Giggino Dom Perignon, il noto Francesco Albanese attore, regista, autore e sceneggiatore italiano, che ha iniziato la sua carriera insieme ad Alessandro Siani e Peppe Laurato, e che attualmente è tra i protagonisti del degli spettacoli di Made in Sud. (segue) (Ren)