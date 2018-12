Salute: chiusa oggi la campagna di sensibilizzazione sul tumore alla prostata Novembre Azzurro

- Si è spenta oggi la luce azzurra sulla statua di Napoleone Bonaparte a Milano, illuminata dal 26 novembre per la sensibilizzazione sul tumore alla prostata: è l’ultima delle 5 statue del nostro patrimonio artistico coinvolte nella campagna Novembre Azzurro. Si chiude con successo il tour promosso da Europa Uomo, l’associazione che da oltre 15 anni è impegnata nel campo dell’informazione sulle patologie prostatiche, che è stata patrocinata dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero per i beni e le attività culturali. Evento conclusivo dell’iniziativa il Charity Gala Dinner, che si è tenuto nella Pinacoteca di Brera a Milano, alla presenza di tutti gli attori e sostenitori della campagna. La cena di beneficenza è stata organizzata per sostenere due progetti portati avanti da Europa Uomo. Il primo, di natura sociale, è l’estensione del programma “I Venerdì di Europa Uomo” - un ciclo di incontri dedicati ai pazienti colpiti dal tumore alla prostata e ai loro familiari - alle città coinvolte in questa prima edizione della campagna. Il secondo è la promozione di uno studio rivolto al miglioramento del percorso diagnostico terapeutico, attraverso un’indagine rivolta a un campione di pazienti colpiti da questa patologia. (segue) (Ren)