Napoli: tweet del sindaco contro vicepremier Salvini

- "Ha ragione Salvini quando dice che senza Conte e Di Maio non avrebbe fatto niente: quindi non avrebbe fatto danni. Non ci sarebbe stata deriva autoritaria e razzista senza il sostegno del M5S primo partito. Un contratto reazionario non cancellerà mai la Costituzione Repubblicana!". Così, in un tweet, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.(Ren)