Napoli: Patrimonio, domani in commissione Trasparenza il caso "La Giostra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 4 dicembre, alle 10, si riunirà la commissione Trasparenza del Comune di Napoli, presieduta dal consigliere Domenico Palmieri. All'ordine del giorno, il caso "La Giostra", l'associazione che per due anni ha utilizzato un immobile di proprietà comunale nei Quartieri Spagnoli, in via Speranzella, per corsi di teatro e spettacoli dal vivo. Sotto i riflettori, l'occupazione dei locali che non sarebbe stata regolata da alcun contratto. All'incontro sono invitati a partecipare, tra gli altri, l'assessore ai Giovani e al Patrimonio, Alessandra Clemente, il presidente del consiglio comunale, Alessandro Fucito, il segretario generale Patrizia Magnoni, il direttore generale Attilio Magnoni, e i dirigenti dei servizi di competenza.(Ren)