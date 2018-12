Regione: presentato lo studio sui centri di rimpatrio per stranieri (3)

- Il progetto è durato un anno. Studenti e docenti, grazie anche all'intervento del Garante regionale, a settembre 2017 hanno visitato il Cpr “Brunelleschi”, hanno potuto effettuare una serie di interviste a operatori e ospiti e raccogliere informazioni e dati statistici. E' emerso che la tutela della salute dei trattenuti è priva di un disciplina organica e che la politica sanitaria all’interno dei centri è caratterizzata da una forte dose di informalità e non garantisce la continuità terapeutica, non solo per chi proviene dall’esterno ma anche per chi arriva dal carcere e ha già in corso un programma di cura. Il progetto di ricerca ha avuto durata annuale e accanto ad approfondimenti giuridici si è avvalsa anche dell'opportunità di una visita alla struttura del Cpr, grazie all'intervento del Garante regionale ed alla disponibilità del Prefetto di Torino. (Rep)