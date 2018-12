Sanità: Regione, entro fine anno piano riorganizzazione laboratori analisi area ovest Torino (2)

- "Non è comunque in discussione, in alcun modo, il modello complessivo di riordino dei laboratori analisi portato avanti dalla Giunta regionale, che è in via di completamento e prevede un'importante operazione di efficientamento, grazie alla quale saranno reperite nuove risorse da impiegare nel sistema sanitario - ha precisato l'assessore Saitta -. Questa riorganizzazione, in ogni caso, non intacca minimamente i servizi offerti ai cittadini, che saranno mantenuti nel numero e nella dislocazione attuale”. (Rep)