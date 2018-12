Ict, studenti New Horizon Team Torino creano app per avvicinare disabili allo sport

- Cinque giovani studenti del New Horizon Team di Torino hanno realizzato un’applicazione destinata a migliorare la piattaforma social Oso (Ogni Sport Oltre), comunità digitale che intende avvicinare le persone disabili allo sport. Lorenzo Bergadano, Gionatan Cernusco, Andrea Galante, Simone Montanaro e Andrea Paone sono stati premiati a Palazzo Lascaris, con una targa, dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte Nino Boeti, alla presenza della consigliera Valentina Caputo. L’iniziativa è stata sostenuta anche da Enrica Baricco, vicepresidente del Comitato regionale per i diritti umani. Il team - come hanno spiegato - è formato da studenti con tanta voglia di creare per migliorare la vita quotidiana, anche in modo divertente. Nel suo intervento, Boeti ha voluto mettere in risalto lo spirito di innovazione e la sensibilità di quanto fatto dai cinque studenti per migliorare i servizi destinati alle persone con disabilità. Caputo, parlando proprio di disabilità, ha messo in risalto il ruolo del volontariato, in particolare quello delle varie associazioni che scendono in campo, ribadendo l’opportunità di creare sempre più sinergie anche con le istituzioni. (segue) (Rep)