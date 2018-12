Sanità: ministro Lezzi ai dieci anni di Kelyon, specializzata in sviluppo Dispositivi Medici Software

- Kelyon, azienda napoletana specializzata nello sviluppo di Dispositivi Medici Software e applicazioni e-Health compie 10 anni. Per celebrare questo importante anniversario, il prossimo 6 dicembre a Napoli si terrà il #Kelyon10, un convegno in cui si farà il punto sulla sanità digitale e sui relativi sviluppi futuri; l’appuntamento è alle ore 10:00 presso l’Auditorium di Eccellenze Campane in Via Brin. Al #Kelyon10interverranno Barbara Lezzi, Ministro per il Sud, l’ambasciatore Britannico in Italia e San Marino, Jill Morris; ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Unione Industriali di Napoli Vito Grassi e a porgere i saluti istituzionali ci saranno l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Roberta Gaeta e il presidente Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania Stefano Graziano. Cuore dell’evento sarà la tavola rotonda a cui parteciperanno da Pfizer Italia la BT Country Lead Rossella Lucchini e il Business Manager Giorgio Longo, il Direttore del Dipartimento Ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Pascale, Nicola Normanno e Roberto Tagliaferri, professore ordinario dell’Università di Salerno. A moderare sarà la giornalista di Cor.Com Federica Meta, mentre le conclusioni saranno affidate a Gaetano Cafiero, CEO di Kelyon.(Ren)