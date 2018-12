Napoli: Borrelli (Verdi), città nel degrado e sporca

- "A Napoli in queste ore c'è una grave situazione di degrado urbano – hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore della Radiazza su Radio Marte Gianni Simioli - anche a causa della presenza record di turisti che non è gestita come si dovrebbe. E' impensabile che nelle zone più frequentate della città il servizio svuotamento dei cassonetti non funzioni bene, che i contenitori della differenziata non vengano svuotati per settimane che sia consentito in alcune zone cittadini di abbandonare ogni tipo di rifiuto, è altrettanto vero che il livello di inciviltà ha superato ogni limite di guardia. In particolare il centro storico è in totale crisi. In certi momenti si cammina proprio sui rifiuti". "Sylvain Bellenger direttore del Museo e il Bosco di Capodimonte – hanno aggiunto Borrelli e Simioli - ha lanciato una allarme parlando di un "degrado che cresce". E' tempo di reagire creando un movimento contro gli incivili che ammazzano Napoli. Chiediamo per questo a Bellenger di essere il testimonial di questa battaglia di civiltà. Partiamo da chi invece di sporcare ogni giorno pulisce il nostro territorio e lotta contro il degrado. Bisogna creare un vero conflitto pubblico e sociale contro chi usa Napoli come pattumiera".(Ren)