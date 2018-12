Napoli: al via settima edizione dell’Arcobaleno Napoletano tra spettacolo e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settima edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, l’evento ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso che premia personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della società civile e dell’imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione Melanoma onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli e ha il patrocinio morale del Comune di Napoli. Oggi la presentazione in sala giunta del Comune. Mercoledì 5 dicembre, alle ore 20, al teatro Sannazaro l’evento spettacolo sarà condotto da Fatima Trotta, con le “incursioni” di Enzo Calabrese, la regia di Maurizio Palumbo e la direzione artistica del giornalista Diego Paura. Nel corso della serata, dedicata alla memoria di Ileana Bagnaro, scomparsa a 54 anni per un male incurabile, saranno consegnati riconoscimenti a Tato Russo (premio alla carriera), Nino D’Angelo (teatro e musica), Salvatore Esposito (cinema), Valentina Stella (musica), Gianfranco Coppola (giornalismo), Velia Magno (Arte e tradizione), I Ditelo Voi (cabaret), Cristiana Dell’Anna (soap e fiction), Amedeo Manzo (professionista dell’anno), Walter Wurzburger (imprenditoria). Ospiti della serata Anna Capasso, Lorenzo Hengeller e Francesco Testi. Durante la serata ci sarà una asta istantanea sul palco del teatro, con una maglia regalata d Marek Hamsik.(Ren)