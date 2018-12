Sanità: Regione, entro fine anno piano riorganizzazione laboratori analisi area ovest Torino

- Entro fine dicembre la Giunta regionale presenterà un nuovo piano per la riorganizzazione dei laboratori analisi dell'area ovest di Torino. Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, durante una commissione del Consiglio regionale. "Come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi, la delibera che riorganizza i laboratori analisi in tutta la sanità piemontese secondo un modello hub-spoke risale al 2015 ed è per altro uno dei provvedimenti previsti dal piano di rientro - ha spiegato l'assessore Saitta -. Allora non era ancora stata assunta alcuna decisione in merito all'Asl unica nella città di Torino, la cui istituzione ha modificato le esigenze organizzative di tutta l'area: oggi quindi pensiamo sia opportuno rivedere il piano per quanto riguarda la zona Ovest torinese". (segue) (Rep)