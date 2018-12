Ict, studenti New Horizon Team Torino creano app per avvicinare disabili allo sport (2)

- La New Horizon Team ha devoluto il premio ricevuto per la realizzazione dell’applicazione all’Associazione onlus Apri, che ha investito la somma nel progetto maculopatia giovanile. Per questo motivo, alla cerimonia per la consegna della targa hanno preso parte anche Alessandro Salerno, studente affetto da maculopatia giovanile e appassionato di informatica, e una delegazione della associazione guidata dal presidente Marco Bongi. “Ogni Sport Oltre” è un sito web inclusivo per condividere storie, eventi, informazioni su associazioni e progetti di avviamento allo sport per persone con disabilità, e si propone di raggiungere risultati concreti sul territorio e di rendere lo sport un’opportunità per tutti. (Rep)