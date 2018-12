Cimitero: Borrelli (Verdi), in pericolo pino per crolla muretto di cinta a Poggioreale

- Ennesimo crollo al Cimitero di Napoli Poggioreale nel vecchio cimitero partenopeo è crollato un muretto di cinta nella zona della famosa tomba dell'uomo abbandonato Raffaele Imperatore. Il muro che già versava in condizioni non buone, forse per l'incuria, forse per le condizioni meteorologiche delle scorse settimane è completamente crollato. La cosa che però preoccupa è il grosso e altissimo Pino che rischia di cadere da un momento all'altro proprio per il crollo del muretto che gli dava maggiore stabilità. "Questa è l'ennesima situazione di degrado e di preoccupazione – hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini - all'interno dei nostri cimiteri. Incuria e poca manutenzione, non solo delle strutture in muratura, ma anche della vegetazione che troppo spesso non viene messa in sicurezza anche dopo le forti piogge delle scorse settimane. Chiediamo un intervento immediato sulla zona e una mappatura di tutte le situazioni problematiche in questo cimitero ma anche delle altre strutture cimiteriali napoletane".(Ren)