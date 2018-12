Caserta: al teatro Lendi di Sant’Arpino Massimo Ranieri in Malia Napoletana

- Arriva uno dei momenti più attesi della stagione del Teatro Lendi di via A. Volta 176 (strada provinciale Frattamaggiore-Sant'Arpino). Dal 5 al 7 dicembre, alle 21.00, sul palcoscenico del teatro diretto da Francesco Scarano ci sarà Massimo Ranieri in "Malia Napoletana", un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, da "Malafemmina" di Totò a "Dove sta Zazà", passando per "Strada 'nfosa" di Modugno e "Torero" di Carosone. Massimo Ranieri sarà accompagnato in questo inedito percorso da una rinnovata formazione composta da Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Malìa, realizzato con la produzione di Mauro Pagani, sorprende per eleganza e originalità: nella loro rielaborazione morbida e spesso intessuta di assoli ammalianti, i brani acquistano nuova eleganza grazie alla voce dell'artista, dando vita a un mix ironico e frizzante tipico dell'espressività partenopea, ma al tempo stesso elegante e pieno di sfumature dal sapore americano. Ne viene fuori un lavoro delicato, gentile e aggraziato, dove la voce di Ranieri disegna emozioni che dal vivo diventano ancora più intense.(Ren)