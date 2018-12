Aversa: Fortini, vicinanza a comunità scolastica sconvolta per accoltellamento studente

- "Massima vicinanza da parte mia alla comunità scolastica dell'Istituto Alessandro Volta di Aversa sconvolta da un episodio gravissimo, come quello dell'accoltellamento di un 14enne da parte di un suo coetaneo". Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, alle Politiche Sociali e alle Politiche giovanili della Campania Lucia Fortini. "Un pensiero particolare - ha continuato l'assessore Fortini - va al ragazzo ferito e alla sua famiglia e con loro alla dirigente scolastica Laura Nicolella. È sempre difficile comprendere episodi del genere, soprattutto quando i protagonisti sono ragazzi così giovani. Lo è ancor di più per me in questo caso perché conosco bene la scuola e posso testimoniare la bontà dell'ambiente e il lavoro eccezionale svolto dalla preside nell'istituto. La scuola campana in questi anni, anche grazie a tante iniziative portate avanti dall'assessorato, è riuscita a diventare un importante baluardo contro l'illegalità e un punto di riferimento forte per tantissimi ragazzi, anche in aree 'difficili' della regione. Un risultato ottenuto con uno sforzo notevole: oltre 100 milioni di euro investiti su Scuola Viva, un programma che coinvolge quasi la metà degli istituti campani in attività culturali collaterali per una crescita sana dei nostri giovani, altri 13 milioni di euro impegnati per il progetto di 'Scuola di Comunità', che è da poco partito per combattere il fenomeno della dispersione scolastica nelle aree più a rischio". "Episodi come questo purtroppo ci pongono davanti all'evidenza di una società che troppo spesso antepone i valori della violenza e della sopraffazione a quelli della solidarietà e della comprensione. Di fronte ad essa abbiamo la possibilità di rispondere in un modo molto chiaro e coerente con quanto fatto fino ad oggi, ossia dando ancora più forza alla scuola campana", ha concluso Fortini.(Ren)