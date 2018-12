Napoli: Open Fiber investe in formazione per i giovani di Scampia, domani presentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toccherà quindi alla dottoressa Rosanna Bibbò, referente di "Alleanza per l'alternanza" di Elis, il compito di illustrare le specificità del progetto formativo e le caratteristiche del centro educativo non profit nato su ispirazione di San Josemarìa Escrivà. Prima del dibattito finale con gli studenti, i saluti dell'ingegnere Apostolos Paipais, presidente della VIII Municipalità di Napoli. Le peculiarità del "Ferraris", la sua ricca offerta didattica e il ruolo sociale svolto sul territorio hanno spinto Open Fiber a focalizzare la sua attenzione sull'istituto di via Labriola. Il rapporto è stato favorito dalla proficua collaborazione instaurata con la dirigenza scolastica, guidata fino allo scorso anno dall'ingegnere Alfredo Fiore e oggi nelle mani del professor Saverio Petitti. Il progetto formativo gode inoltre del patrocinio della Municipalità che amministra i quartieri di Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia: grazie al presidente Paipais è stato infatti possibile sviluppare il dialogo tra l'azienda diretta dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa e l'Istituto tecnico industriale del capoluogo campano. Nel corso di "Napoli 4.0-Prospettive occupazionali a prova di futuro", un incontro pubblico del febbraio scorso tenuto proprio al "Ferraris", era emersa la condivisa volontà di proseguire e rafforzare il legame tra i diversi attori coinvolti. Un impegno mantenuto attraverso questa nuova opportunità formativa offerta agli studenti delle quarte classi. Ai partecipanti più meritevoli un'ulteriore possibilità: essere selezionati per uno stage aziendale nella sede Open Fiber di Napoli. (Ren)