Napoli: risolta positivamente la vertenza dei lavoratori del Consorzio unico di bacino

- Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Napoli, su convocazione del Prefetto, Carmela Pagano, una riunione relativa alla procedura di raffreddamento attivata dalle organizzazione sindacali Fiadel, Filas e Flia, che, in seguito all'indizione dell'incontro, avevano sospeso la già proclamata azione di sciopero del personale del Consorzio Unico di Bacino di Napoli e Caserta attualmente impiegato presso gli Stir dell'area metropolitana di Napoli. Nel corso dell'incontro, il vicepresidente della Giunta regionale della Campania, nonché assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, ha fornito ampie rassicurazioni sulla costante attenzione della Regione Campania alla problematica della situazione occupazionale del predetto personale, anche in relazione agli sviluppi che saranno determinati dalla costituzione degli Ato previsti dalla normativa regionale in materia. (segue) (Ren)