Caserta: accertate violazioni ambientali in stabilimento rifiuti metallici a Marcianise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, ed ai tecnici dell’ARPAC del Dipartimento Provinciale di Caserta, nel corso di una verifica all’interno di uno stabilimento di trattamento di rifiuti metallici, dislocata nella zona ASI del predetto comune di Marcianise, hanno accertato violazioni penalmente rilevanti in materia ambientale per operazioni di recupero effettuate su rifiuti pericolosi mediante riduzione volumetrica effettuata tramite cesoiatura, attività per la quale la ditta non risultava autorizzata. Inoltre, si è constatata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi con particolare riferimento a: stoccaggio dei rifiuti in aree difformi rispetto a quelle riportate nella planimetria autorizzata; stoccaggio dei rifiuti in cumuli con altezze anche superiori ai 5 metri; attività di saldature il cui impianto non è autorizzato nei riguardi delle emissioni in atmosfera. Si è proceduto, quindi, a deferire in stato di libertà il legale rappresentante della società gestrice dell’attività in argomento per le predette violazioni ambientali ed a sottoporre a sequestro giudiziario un’area ubicata all’interno del predetto stabilimento, avente una forma quadrangolare, dell’estensione di circa 260 mq, su cui era presente un cumulo di rifiuti costituiti da rottami in ferro sottoposti ad operazioni di trattamento non autorizzate, nonché tre saldatrici non risultate autorizzate nei riguardi delle emissioni in atmosfera.(Ren)