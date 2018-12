Regione: assestamento di bilancio, nuovi investimenti per 14 milioni

- Quattordici milioni di maggiori investimenti per il biennio 2018-19. Questo prevede il maxi emendamento all’assestamento del bilancio di previsione, che il vicepresidente di giunta, Aldo Reschigna, ha esposto oggi in prima Commissione, presieduta da Vittorio Barazzotto. Tra gli investimenti più rilevanti, 4 milioni per il pronto intervento contro il dissesto idrogeologico, 6 milioni per il turismo montano e, nello specifico, per aumentare l’innevamento artificiale, 2 milioni alle Province per le funzioni delegate dalle Regioni e un milione per il Teatro Regio di Torino. Al Comune di Casale Monferrato andranno 250 mila euro per la bonifica dall’amianto, mentre si è deciso di stanziare 800 mila euro su tre anni per la Basilica maggiore di Oropa (Bi). (segue) (Rep)