Salute: chiusa oggi la campagna di sensibilizzazione sul tumore alla prostata Novembre Azzurro (2)

- Con Novembre Azzurro, per la prima volta in Italia è stata organizzata una campagna organica: 35 giorni di attività continuativa, 5 regioni toccate, più di 30 luminari di urologia e oncologia coinvolti come Riccardo Valdagni dell’Istituto Nazionale dei Tumori, Giuseppe Morgia dell’Università degli Studi di Catania, Domenico Prezioso dell’Università Federico II di Napoli e Paolo Gontero dell’Università degli Studi di Torino, 50.000 pieghevoli distribuiti e oltre 1000 ragazzi raggiunti negli incontri di sensibilizzazione con le scuole. “Fai luce su di te” è stato il claim della campagna che ha illuminato di azzurro 5 fra le più importanti statue maschili del patrimonio artistico italiano, scelte come simbolo della virilità dell’uomo: la statua del Discobolo a Roma, i Bronzi di Riace a Reggio Calabria, l’Ercole Farnese a Napoli, l’Atleta a Torino e il Napoleone Bonaparte a Milano. “Novembre Azzurro – ha spiegato Maria Laura De Cristofaro, Presidente di Europa Uomo – si chiude oggi con un bilancio decisamente positivo. Siamo riusciti a coinvolgere cittadini di ogni età su un tema che ancora oggi rappresenta un tabù per tantissimi uomini italiani. La strada da fare è lunga ma già dall’anno prossimo contiamo di essere presenti su gran parte del territorio italiano con altre importanti iniziative di sensibilizzazione e di estendere la campagna a tutta Italia entro il 2022”. (segue) (Ren)