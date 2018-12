Napoli: Open Fiber investe in formazione per i giovani di Scampia, domani presentazione

- Lavorare in team e sapersi relazionare con gli altri, cogliere i cambiamenti e trasformarli in opportunità, implementare al meglio nel mondo occupazionale le informazioni ottenute durante il proprio percorso educativo. Sono i pilastri alla base del progetto di alternanza scuola-lavoro che vede in campo Open Fiber, società compartecipata da Enel e Cdp Equity, ed Elis, un programma formativo quest'anno rivolto a quattro istituti superiori di altrettante città italiane, da Milano a Roma passando per Catania. A Napoli la scelta è caduta su una scuola-simbolo, un'eccellenza didattica radicata in un territorio troppo spesso vittima del pregiudizio: l'ITI "Galileo Ferraris" di Scampia, l'Istituto tecnico industriale che da anni indirizza i suoi allievi verso le innovative professioni legate alla tecnologia, all'informatica, all'elettronica e in particolare alle telecomunicazioni. Il progetto di alternanza scuola-lavoro sarà presentato martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 10.15, nell'aula magna dell'Istituto tecnico di Scampia. Ad aprire la manifestazione il professore Federico Ceccarini, referente per l'alternanza del "Ferraris". Sarà invece il dottor Ivan Rebernik, direttore personale e organizzazione di Open Fiber, a entrare nel vivo dell'iniziativa raccontando la mission e i valori dell'azienda impegnata a realizzare una rete nazionale di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica. Seguiranno gli interventi dei due "maestri di mestiere" che accompagneranno gli studenti coinvolti nel percorso formativo: Paola Sergio e Fabio Melia, professionisti provenienti rispettivamente dalle aree gestione operativa e comunicazione di Open Fiber. (segue) (Ren)