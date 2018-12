Piemonte: oltre duemila studenti a eventi per Giornata internazionale disabilità

- Sono 2100 i studenti piemontesi che oggi, 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, hanno assistito in contemporanea, in più sale cinematografiche delle otto province del Piemonte, alla proiezione del film Wonder, nell’ambito della rassegna Right on the Movie promossa dal Comitato diritti umani del Consiglio regionale e da AgisScuola. Una storia su come la disabilità possa diventare punto di forza e di partenza. La proiezione del film è stata anticipata, al cinema Reposi di Torino, per circa 700 ragazzi delle scuole medie e superiori, dall’intervento di Massimiliano Sechi, il gamer campione del mondo, oggi mental coach, costretto in sedia a rotelle da focomelia, fondatore del movimento #NOEXCUSES. (segue) (Rep)