Regione: presentato lo studio sui centri di rimpatrio per stranieri

- E' stato presentato oggi, a Palazzo Lascaris, "Uscita di emergenza”, rapporto sulla qualità della tutela della salute all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Si tratta di uno studio condotto da un gruppo di studenti e docenti nell’ambito del programma di educazione clinica legale Hrmlc (Human Rights and Migration Law Clinic), realizzato in collaborazione tra lo Iuc (International University College di Torino) e i Dipartimenti di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria. Presente Giorgio Bertola, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ha sottolineato come il diritto alla salute sia un diritto fondamentale appannaggio di tutti, che va tutelato sempre, sia attraverso gli strumenti normativi sia con azioni capillari di monitoraggio e ascolto. (segue) (Rep)