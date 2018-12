Napoli: furto in un plesso scolastico di Secondigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo furto in una scuola di Napoli: dopo quello occorso all'Istituto Comprensivo "88° De Filippo", è stata la volta del 30° Circolo Didattico "Parini", in via Fosso del lupo a Secondigliano. Praticando un buco nel muro esterno, al di sotto di una finestra protetta da inferriate, i ladri sono penetrati all'interno di un locale fornito di porta blindata e allarme, hanno scassinato la cassaforte in cui erano conservati i Pc portatili della scuola, nonchè i dati sensibili di molti alunni, rubando le attrezzature indispensabili alla quotidianità del lavoro dei docenti.(Ren)