Editoria: domani a Napoli la presentazione del nuovo quotidiano on line Istituzioni24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato in conferenza stampa domani, alle ore 11.00 presso la sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania (Via S. Maria a Cappella Vecchia, 8/B – Napoli) il quotidiano online www.istituzioni24.it registrato presso il Tribunale di Napoli e con redazione sia in Campania che nel Lazio. Alla conferenza saranno presenti il presidente dell’Odg della Campania Ottavio Lucarelli, il presidente del Corecom Campania Mimmo Falco ed Alessandro Sansoni, membro dell’esecutivo nazionale dell’Ordine dei giornalisti. “Un progetto ambizioso a cui vogliamo dare una prospettiva nazionale – così lo ha definito l’editore Stefano Pisaniello – in un momento nel quale il mondo dell’editoria e del giornalismo si trovano in una fase delicata, abbiamo deciso di investire su un “prodotto” che vedrà coinvolti giovani cronisti nella maggior parte dei casi under 35, che amano la propria professione e credono in ciò che fanno”. Il direttore responsabile sarà la giovane giornalista romana Cristina Panzironi. “Un quotidiano che mira a raccontare le vicende istituzionali, della politica e del terzo settore in maniera seria e corretta, non facendo mancare però spunti di approfondimento attraverso rubriche specifiche, con lo scopo di stimolare in positivo il dibattito politico – culturale del Paese e delle Regioni nelle quali saranno impiegati i nostri inviati 2.0”, ha dichiarato, in conclusione, il capo redattore centrale Massimo Iaquinangelo. (Ren)