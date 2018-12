Napoli: al via domani il festival Quartieri di vita con uno spettacolo di Nicola Laieta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In scena una storia vista dal basso, raccontata dagli abitanti di un condominio, proprio come Erri De Luca, in Il giorno prima della felicità, dà il via alla narrazione attraverso la voce del portiere di un palazzo. "Il nostro percorso ha dato corpo e volto a quei ricordi e a quelle vite quasi sempre adolescenti che con il loro napoletano così teatrale, così 'eduardiano' hanno saputo parlare ai nostri giovani attori che di quel secolo non conoscono che echi lontani e confusi – si legge nelle note di regia - Giovani personaggi parlano a giovani e giovanissimi attori, raccontandogli le conseguenze di quella folle tracotanza, disprezzo dell'altro, culto della violenza che fu anche il fascismo con le sue leggi razziali". Una sperimentazione di rinarrazione e un'esperienza di immersione in un passato di odio e discriminazione, che sembra riaffacciarsi al presente."Lo spettacolo – ha continuato Laieta - nasce tra l'incontro/scontro tra l'identità dei personaggi della Storia con le storie di Erri De Luca. Qui, i ragazzi si conoscono più a fondo e confessano segretamente il loro desidero di grandezza, di eroismo, di pienezza che la società odierna gli nega perché è qualcosa di non manipolabile e influenzabile. In questo spazio, l'Io è tutto e niente, è inafferrabile, è vivo". (Ren)