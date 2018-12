Alto casertano: sequestrati 10 richiami acustici illegali per la caccia alle quaglie

- In questi giorni è stata posta in essere dal Gruppo di Caserta del Comando Regionale campano dei Carabinieri Forestali una campagna di controlli volti alla prevenzione e repressione dei reati a danno della fauna nella zona dell’alto casertano, con particolare riferimento alla porzione di territorio limitrofo all’alto corso del Fiume Volturno nei comuni di Pratella, Presenzano, Baia e Latina e Vairano Patenora, svolta congiuntamente da parte dei militari appartenenti alle locali Stazioni Carabinieri Forestale di Vairano Patenora, Letino e Pietramelara. L'attività ha permesso di rinvenire, in orari notturni, 10 richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, riproducenti il verso della quaglia, il cui utilizzo è espressamente vietato dalla normativa nazionale e regionale disciplinante la materia venatoria. I richiami erano alimentati con batterie per autovetture o camion che garantiva un’autonomia di funzionamento di diversi mesi e attrezzati con altoparlanti tanto potenti da costituire un disturbo per la quiete pubblica. Tali richiami erano tutti azionati con dei timer per funzionare esclusivamente nelle sole ore notturne, allo scopo di attrarre gli uccelli nei pressi del richiamo, dove i cacciatori si appostavano nelle prime ore della mattina.Tutti i richiami acustici rinvenuti in funzione sono stati smontati e sottoposti a sequestro giudiziario.(Ren)