Pac: Marzano (Confagricoltura Campania), c'è bisogno di certezze sulle norme transitorie

- Il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano è intervenuto oggi a Napoli nell’incontro organizzato dall’europarlamentare Nicola Caputo con il Commissario europeo all’agricoltura Phil Hogan, puntanto sui temi della sostenibilità ambientale, innovazione e giovani in agricoltura nella riforma della Politica agricola comune, oggi in discussione a Bruxelles. Presente all’incontro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Marzano, a nome di Confagricoltura, a margine dell’incontro, si è detto favorevole al documento di Regione Campania a sostegno delle modifiche alla proposta di nuovo regolamento comunitario sulla governance della Pac, che tende a mantenere in capo alle regioni la pianificazione del Psr. Su tanto Hogan ha assicurato che per la governance dei Psr non cambierà nulla con la riforma della Pac. Il presidente Marzano ha inoltre ribadito la contrarietà di Confagricoltura alla proposta di degressività, che tende , con il capping obbligatorio, a limitare di molto i pagamenti diretti verso le aziende che li percepiscono per cifre superiori a 60mila euro, fino ad azzerare la quota eccedente i 100mila euro di aiuti percepiti. (segue) (Ren)