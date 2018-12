Difesa: Trenta a La Maddalena, Scuola sottufficiali della Marina è un'eccellenza (3)

- Per continuare ad assicurare questi risultati, ha detto il ministro della Difesa, “molto dipenderà dagli uomini e dalle donne sui quali, in futuro, la nostra Marina e il paese potrà contare”. La Marina, ha concluso Trenta, “avrà bisogno di uomini e donne in gamba come voi, preparati, competenti e motivati per perseguire i suoi compiti istituzionali, per confermare il proprio ruolo di componente tecnologica e umana fondamentale nell’ambito della Difesa, dell’intero Sistema Paese e della comunità internazionale”. “Noi tutti riponiamo in voi piena fiducia, certi che saprete svolgere il vostro lavoro nel miglior modo possibile, sempre, nell’interesse della collettività”, ha concluso il ministro. (Res)