Eav: Di Scala (FI), De Gregorio pensi a lavorare e non a fare post sui social

- "Inquietante la comunicazione del presidente dell'Eav che, anziché preoccuparsi della mobilità dei campani, impegni il suo tempo a fare post autoreferenziali avvisando gli utenti che eventuali critiche, allo straordinario sistema dei trasporti, verranno cancellate dai profili social. Un messaggio da vero esperto di comunicazione istituzionale che incarna i principi fondamentali della democrazia e della libertà." Così la Consigliera Maria Grazia Di Scala, segretaria della Commissione Trasporti, ha commentato i contenuti del post facebook sul profilo di Eav. "Da strofinarsi gli occhi per essere certi che quanto si stia leggendo sia stato realmente scritto e soprattutto pensato. È davvero poco credibile - ha proseguito Di Scala - che De Luca abbia chiesto al presidente dell'Ente di preoccuparsi anche della comunicazione social dell'ente e di fare post in prima persona come delegato politico del presidente in materia di Trasporti. Sono certa che tale atteggiamento non possa trovare la minima condivisione da parte degli utenti, soprattutto da parte di chi vive quotidianamente con difficoltà le problematiche dei trasporti regionali, benché meno da parte della giunta regionale e del suo presidente". (Ren)